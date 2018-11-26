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Giresun'da dur ihtarına uymayan sürücü polislere çarparak kaçtı 1 şehit 2 yaralı

Giresun’un Bulancak ilçesinde uygulamadan kaçan bir araç trafik polislerine çarparak olay yerinden uzaklaştı.

Giresun'un Bulancak ilçesinde uygulamadan kaçan bir araç trafik polislerine çarparak olay yerinden uzaklaştı. Meydana gelen kazada iki polis yaralanırken bir polisin ise şehit olduğu öğrenildi.


Edinilen bilgilere göre ilçenin ilçenin liman mevkiinde dur ihtarına uymayan bir sürücü uygulama yapan polislere çarparak olay yerinden kaçtı. Meydana gelen kazada iki polis yaralanırken ilk belirlemelere göre ismi İ.B. olan bir polis memuru ise şehit oldu. İsmi henüz belirlenemeyen sürücü ise Pazar suyu mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.

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