Giresun'da el yazması eserler Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Kütüphanesi'ne teslim edildi

Giresun'un Alucra ilçesinde yok olma tehlikesiyle yüz yüze kalmış el yazması tarihi eserler Alucra Müftüsü Yahya Balcı tarafından tekrar kullanıma kazandırıldı.

Bir kısmı Alucralı din görevlilerinden merhum Baha Kıvrak tarafından Alucra Müftülüğü'ne bağışlanan tarihi el yazma eserler müftülük binasının yeni Hükümet Konağı'na taşınması sonrasında bir depoda muhafaza edilmiş, burada yaşanan su baskını nedeniyle bir kısmı zarar görerek yok olma noktasına gelmişti.

Sosyal medyada konunun gündem gelmesinin ardından Alucra Müftüsü Yahya Balcı yaptığı çalışmayla Alucra İlçe Müftülüğü arşivinde düzenleme çalışmaları esnasında tespit ettirdiği Arapça, Farsça ve Osmanlıca olarak kaleme alınmış 17 tanesi el yazması yaklaşık 200 adet kitap Diyanet İşleri Başkanlığı Genelgesi doğrultusunda, daha iyi korunması, zarar görenlerin bakımlarının gereği gibi yapılarak araştırmacıların hizmetine sunulması, dijital ortamlara taşınması ve vatandaşların istifadesine sunulması için Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Kütüphanesi'ne teslim edildi.