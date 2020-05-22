Giresun'da etkili olan fırtına fındıkta hasara yol açtı

Fındığını doğal afetlere karşı devlet destekli tarım sigortası ile güvence altına alan üreticilerin hasar bedellerinin karşılanacağı açıklandı.

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, 21 Mayıs günü gündüz ve gece saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle fındık bahçelerinde yaptığı inceleme sonucunda fındık çotanaklarında dökülme meydana geldiğini söyledi. Karan, kuvvetli rüzgardan dolayı 2020 mahsulü fındıkta meydana gelen hasarın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) görevlileri tarafından yapılacak olan tespitin ardından netlik kazanacağını ifade etti. Fındığını doğan afetlere karşı devlet destekli tarım sigortası ile güvence altına alan üreticilerin hasar bedellerinin TARSİM tarafından karşılanacağını söyledi.

Geçtiğimiz Mart ayında orta ve yüksek kesimlerde etkili olan zirai donun ardından yaşanan fırtına hasarının üreticileri üzdüğünü belirten Karan, üreticilerin başka bir iklimsel riske karşı başta külleme hastalığı olmak üzere zararlılara karşı ürünlerini ilaçlamalarını istedi.

Karan, yapılacak ilaçlamanın verim ve kalitenin yanı sıra doğal afetlere karşı fındığı korudupunu vurgulayarak “Dünyanın ve Türkiye'nin ciddi manada fındığa ihtiyacı var. Şu anda serbest piyasada fındık fiyatının 25 lira civarında işlem görmesi ve Toprak Mahsulleri Ofisi'nin de bu yılda yüzde 90 müdahil alım yapacak olması, 2020 mahsulünün değerli olacağını işaret etmekte. Bu durumu göz önünde bulundurarak ürünümüze sahip çıkıp yüksek verimli ve kaliteli bir üretim gerçekleştirmeliyiz” dedi.