Giresun'da etkili olan soğuk hava bazı bölgelerde zirai dona neden oldu

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, Giresun'da son haftalarda etkili olan soğuk havanın zirai dona neden olduğunu ifade ederek üreticilere tarım sigortası yaptırmaları çağrısında bulundu.

Giresun Ziraat Odası bünyesindeki tarım danışmanları tarafından fındık bahçelerinde yapılan incelemeler sonucunda güneye bakan bazı bölgelerde zirai don tespit edildi. Karan, devlet destekli tarım sigortası yaptıran ve fındık bahçeleri güneye bakan üreticilerin hasar kaydı için TARSİM'e başvurmalarını istedi.

İklim değişikliği ve küresel ısınmanın fındıkta hasar oluşturmaya devam ettiğinin vurgulayan Karan, “Giresun'da ve bölgemize son iki haftadır etkili olan ve gece eksilere düşen hava sıcaklığı maalesef fındıkta zirai dona neden oldu. Özellikle güneye bakan fındık bahçeleri zirai dona maruz kalmış durumda. Odamız tarım danışmanları saha çalışmaları yaparak hasarın boyutunu tespit ediyor. Önümüzdeki günlerde havaların ısınması ve fındık çotanaklarının oluşum evresine girmesiyle birlikte hasarın boyutu net olarak ortaya çıkacaktır. Beklentimiz ve temennimiz zirai don hasarını en az düzeyde olmasıdır” dedi.

Zirai don riskinin devam ettiğini hatırlatan Nurittin Karan, devlet destekli tarım sigortası için son tarihin 11 Mart 2021 olduğunu belirtti.