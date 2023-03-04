Giresun'da fındığa ek gelir maviyemiş ve salep üretimine hibe desteği

Giresun'da fındığa ek gelir olarak mavi yemiş ve salep üretiminin geliştirilmesine yönelik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafında hibe desteği verileceği belirtildi.

Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Giresun'da fındığa ek gelir olarak maviyemiş üretinine yüzde 75, salep üretimine ise yüzde 50 hibe desteği verileceği açıklandı.

Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından ülkemiz genelinde uygulamaya konulan 'Tarım Arazilerinin Etkinleştirilmesi Projesi' kapsamında ilimizde alt proje olarak yürütülen Giresun İlinde Maviyemiş Üretiminin Arttırılması Projesi için maviyemiş fidanlarına yüzde 75 hibe desteği verilecektir. Ayrıca Giresun İlinde Salep Üretiminin Geliştirme Projesi için de salep yumrusuna yüzde 50 hibe desteği verilecektir. Projelerimize tüm çiftçilerimiz davetli olup başvurular 24 Mart 2023 tarihine kadar devam etmektedir. Başvurular İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimize şahsen yapılması gerekmektedir” denildi.