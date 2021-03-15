Giresun'da fındık fiyatları 24 lira civarında seyrediyor

Giresun'da serbest piyasada fındık fiyatları haftaya 24 liradan giriş yaptı.

2020 yılı fındık sezonunda 22 liradan başlayan fındık fiyatları bu hafta 24 liradan piyasaya giriş yaptı. Geçtiğimiz Ekim ayında 27 liraya kadar yükselen fiyatlar yıl sonuna doğru 22 lira 50 kuruş seviyelerine kadar düşmüştü. Birkaç aylık sürede sabit seyreden fındık fiyatlarında geçtiğimiz hafta hareketlenme yaşanmaya başladı. Bir önceki haftayı 24 lira 50 kuruştan kapatan fındık fiyatları bu haftaya 24 lira civarında giriş yaptı.

Fındık fabrikası işletmecisi Ekrem Civelekoğlu, fındık fiyatlarıyla ilgili yaptığı açıklamada “Fındık fiyatları birkaç aydır 22 lira 50 kuruş, 23 lira civarında seyrediyordu. Geçtiğimiz haftalarda yağan kar nedeniyle fındık piyasasında küçük bir hareketlenme yaşandı. Ortalama 500 metre rakımın üzerindeki fındık bahçelerinde bölgesel olarak zirai don meydana geldi. Ama bu rakımın üzerinde fındık henüz açmadığı için pek etkilenmediğini söyleyebiliriz. Fındık fiyatları geçtiğimiz haftayı 24 lira 50 kuruştan kapattı. Bu haftaya ise 24 lira seviyesinden giriş yaptı” açıklamasında bulundu.