Giresun'da geçtiğimiz hafta sonu yaşanan selde Dereli'nin ardından en fazla hasarı gören Doğankent'te yaralar sarılıyor

Giresun'da önceki gece etkili olan yağmur yağışının ardından gerçekleşen sel felaketinde Dereli'nin ardından en fazla hasarı gören Doğankent ilçesinde selin yaraları sarılmaya başlandı.

İl genelinde şuana kadar 9 vatandaşın kaybolduğu, 7 vatandaşın da hayatını kaybettiği selin ardından çevre illerden de makine ve personel desteğiyle selin getirdiği teresubat temizliği devam ediyor.

Caddelerin çamur ve taşlarla dolduğu Doğankent ilçesinde iş makineleri çamura saplanan araçları kurtarıp, çamur dolan işyeri ve kamu kurumlarının önlerini temizleyip kapanan yolları açıyor.

Özellikle komşu kent Gümüşhane'den İl Özel İdaresi, Gümüşhane Belediyesi ve Kürtün Belediyesi tarafından gönderilen makineler hem ilçe merkezinde hem de kırsal kesimde çalışmalarına devam ediyor.

Vatandaşların da artık yavaş yavaş gündelik hayatına dönmeye başladığı, iş yerleri ve evlerinin önünü temizlediği Doğankent'te kaybolan vatandaş ve askerlerin aranma çalışmaları da devam ediyor.