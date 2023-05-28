Giresun'da, “Giresun karşılamalı” seçim sevinci

turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kesin olmayan sonuçlara göre kazanması sonrası Giresunlular sokaklarda sevinç gösterilerine başladı. Ellerine Türk bayrağı AK Parti ve MHP bayrakları alan partililer meşaleler yakarak davul zurna eşliğinde Giresun karşılaması oynadı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 2. seçimi olan 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçiminde Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rakibi Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önünde gitmesi üzerine Giresunlular sokaklara döküldü. Ellerinde AK Parti, MHP ve Türk bayrakları alan partililer Atatürk Meydanı'nda büyük sevinç yaşadı. Araç konvoylarının da başladığı kentte yakılan meşaleler ve çalan müzikler eşliğinde partililer karşılama oynadı.

Başkan Şenlikoğlu: “Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak”

Atatürk Meydanı'na kurulan platformda Cumhur İttifakı'nda yer alan partililer ve milletvekilleri vatandaşları selamlarken, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu'da yaptığı konuşmada artık Yeni Türkiye Yüzyılı'nın başladığını söyledi. Başkan Şenlikoğlu, “Bu akşam ezilmiş mazlum milletlerin hepsi seviniyor, bizimde sevinmek en doğal hakkımız. Bu akşam Türkiye Yüzyılı başlıyor, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bugün bütün düşmanlara mesaj göndererek, 13. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yerine oturttunuz. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından, vatandaşlar müzik ve havai fişek gösterileriyle kutlamalarına devam etti.