İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Giresun'da gözler AK Parti'den açıklanacak Belediye Başkan Adaylarında

Adalet ve Kalkınma Partisi’nde (AK Parti) Giresun belediye başkanı adayı olarak açıklanan Aytekin Şenlikoğlu’ndan sonra gözler ilçe belediye başkan adaylarına çevrildi.

Adalet ve Kalkınma Partisi'nde (AK Parti) Giresun belediye başkanı adayı olarak açıklanan Aytekin Şenlikoğlu'ndan sonra gözler ilçe belediye başkan adaylarına çevrildi.


Giresun'da sadece Güce ilçesinde mevcut belediye başkanı Aytekin Geçgel'in karşısına aday adayı çıkmazken, aday adayının oldukça fazla olduğu diğer ilçelerde ise gözler şimdi açıklanacak aday listesinde.


11 aday adayı ile Tirebolu'yu 8'er aday adayıyla Espiye ve Bulancak ilçesi takip ederken, Yağlıdere ve Keşap ilçelerinde ise mevcut belediye başkanın karşısına 2'şer aday çıktı.



İlçelerde mevcut belediye başkanının karşısına aday adayı olarak çıkan isimler ise şu şekildi:


“Alucra ilçesi, Ali Yelek, Enver Yurtsever, Mahmut Gündüz, Necdet Bekçi, Yusuf Karagöz


Bulancak ilçesi, Bilal Yılmaz, Cengiz Karadeniz, Dursun Karahasan, Hamit Karaoğlanoğlu, Kadir Çolak, Muhammet Yılmaz, Niyazi Karaibrahim, Şentürk Külekçi


Çamoluk ilçesi, Halit Karakuş, Özcan Çinici, Rıdvan Alkan


Çanakçı ilçesi, Kerem Gödek, Sedat Koca, Sezer Kadakal


Dereli ilçesi, Ahmet Geldi, Osman Kahraman, Servet Türk


Doğankent ilçesi, Abdullah Patan, Hüseyin Öztürk, Muzaffer Oğuzhan


Espiye ilçesi, Ahmet Yılmaz, İbrahim Yanık, Kadir Beşirli, Latife Yılmaz, Mehmet Macun, Mevlüt Çıtlak, Murat Altuntaş, Salim Bodur


Eynesil ilçesi, Fatih Cansız, Hüseyin Mürtezaoğlu, İbrahim Topal


Görele ilçesi, Mehmet Bilge Keşap ilçesi, Mustafa Kemal Kurt, Hüseyin Külekçi


Piraziz ilçesi, Ali Aydın, Cevdet Memiş, Mustafa Günaydın, Ruhiye Durak, Uğur Melikoğlu. Şebinkarahisar ilçesi, Ayhan Teker, İlhan Ocaklı, Mahir Cevher, Mehmet Hulusi Karaoğlu, Seyit Çiftçi. Tirebolu ilçesi, Ahmet Aras, Cevat Hıdıroğlu, Erim Yaman, Fahri Yaman, Halil Aydın, Halil Demiral, Mehmet Cebecioğlu, Mehmet Davut, Mehmet Şener, Sedat Murat Bayrak, Tizan Korkmaz Konya ve Yağlıdere ilçesi Ömer Bayram, Sezai Çağlar.”


Belde Belediye Başkanlarında ise AK Parti'de mevcut belediye başkanlarının karşısına çıkan aday adayları ise şöyle:


“Giresun Merkez Duroğlu Beledesi, Ercan Ayhan, Hüseyin İpekçi, İbrahim Dere, Salih Şen


Bulancak Kovanlık Beledesi, Ahmet Bulut, Feridun Aydoğdu, Habil Gündoğdu


Bulancak Aydındere Beldesi, Haydar Karakılıç, İbrahim Arslan, Metin Karahasan, Veysel Yıldırım


Dereli Yavuzkemal Beldesi, Hüseyin Uzun, İsmail Yıldız, Mustafa Önal, Tahsin Sarı


Espiye Soğukpınar Beldesi, Bahtiyar Sarıkaya, Canan Eyice, Mustafa Kümbül, Şaban Eyice


Eynesil Ören Beldesi, Aydın Çalışkan, Bekir Yetimahmetoğlu, Mustafa Eren, Sabit Balcı, Soner Erkan


Görele Çavuşlu Beldesi, Fatih Duzcu, Hasan Durmuş, Hurşut Özarslan, Lokman Göral


Yağlıdere Üçtepe Beldesi, Özcan Öztürk.”

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.