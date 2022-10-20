İhlas Haber Ajansı

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Giresun'da, hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Giresun’un Espiye ilçesinde “kasten yaralama” suçundan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Giresun'un Espiye ilçesinde “kasten yaralama” suçundan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu “kasten yaralama” suçundan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan A.Ç. (50) isimli şahıs, saat 10.30'da Direkbükü köyündeki ikametinde yakalandı. A.Ç. isimli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Giresun E Tipi Kapalı Ceza infaz kurumuna teslim edildi.

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