"Giresun'da hedef 2019 yılında 6 bin 500 yeni istihdam"

GİRESUN (İHA) – Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, "İstihdam Seferberliği 2019" kampanyası tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Giresun'da hedeflenen istihdam rakamının 6 bin 500 olduğunu söyledi.

"Burası Türkiye, burada iş var" sloganıyla başlatılan "İstihdam Seferberliği 2019" kampanyası Giresun Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen bilgilendirme toplantısı ile tanıtıldı. SGK ve İŞKUR İl Müdürlükleri ve uzmanlarınca işverenlere teşvik paketleri anlatılarak işverenlerin soruları yanıtlandı.

Toplantıya katılan Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Türkiye genelinde hedeflenen istihdam rakamının 2,5 milyon olduğunu ifade ederek bu rakamın Giresun'da 6 bin 500 olarak hedeflendiğini kaydetti. Teşvikler konusunda şirket sahipleri ve yöneticileri kadar muhasebecilere ve şirketlerin insan kaynakları yöneticilerine de büyük görevler düştüğünü belirten Sarıfakıoğulları, “İstihdam teşviklerinin iyi anlaşılması ve uygulanması konusunda onlardan ekstra hassasiyet bekliyoruz. Önümüzdeki süreçte de ilimizde Kaymakamlarımız, Belediye Başkanlarımız, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın yerel teşkilatları ve iş dünyası kuruluşlarımızın başkanlarının katılımıyla iş dünyasına yönelik olarak istihdam teşvikleri bilgilendirme toplantıları yapmaya devam edeceğiz” dedi.

“2017'deki istihdam seferberliğinde kamu-özel sektör olarak 1,5 milyon ilave istihdam sağlandı” diyen Sarıfakıoğulları, “Kamu-özel sektör el ele verdimi yapılmayacak şey yoktur. Buradan tüm iş dünyamıza ve işverenlere de çağrıda bulunuyorum. Sizler vasıtasıyla ülke çapında her işverene sesleniyoruz, Türkiye'nin gücüne ve geleceğine güvenin. İstihdam Seferberliği 2019'a katılın, bu tarihi istihdam teşviklerinden faydalanın. En az bir işsiz vatandaşımızı işe alarak, hem işinizi geliştirin, hem ekonominin büyümesine katkınız olsun, hem de Türkiye'nin geleceğine yatırım yaparak, kazanan siz olun. Bereketli ve umut dolu bir güne merhaba demek için, Giresun'da iş var, Giresun'da aş var, Giresun'da gelecek var diyoruz” ifadelerini kulandı.