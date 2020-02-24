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Giresun'da heyelan

Giresun’un Duroğlu Beldesi’nde meydana gelen heyelan sonrası Giresun-Dereli karayolu ulaşıma kapandı.

Giresun'un Duroğlu Beldesi'nde meydana gelen heyelan sonrası Giresun-Dereli karayolu ulaşıma kapandı.


Giresun'un Duroğlu Beldesi'nde Belde girişinde 6 Şubat'ta meydana gelen heyelanın olduğu bölgede yeniden heyelan meydana geldi. Heyelan olan bölgeden düşen kaya parçaları etrafa dağıldı. Olayın ardından belediye ve jandarma ekipleri güvenlik gerekçesiyle yolu trafiğe kapatırken, yolda heyelan temizleme çalışmaları başladı.

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