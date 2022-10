Giresun'da iki otomobil çarpıştı, LPG tankı araçtan fırladı

Giresun'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçtan fırlayan LPG tankı korkuya neden oldu. Kazada 1 kişi yaralanırken itfaiye ekibi tankı kapatarak felaketi önledi.

Kaza, Giresun-Trabzon karayolunun Eynesil Altınlı Mahallesi mevkiinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elif Ç. idaresindeki 28 ET 182 plakalı otomobille Niyazi A. kontrolündeki 53 AB 256 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Elif Ç.'nin idaresindeki 28 ET 182 plakalı aracın LPG tankı karayoluna fırlayarak gaz kaçırmaya başladı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, gaz kaçağını gidererek tehlikenin önüne geçti. Kazada 28 ET 182 araçta bulunan Gönül Ç. yaralandı. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Gönül Ç. hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.