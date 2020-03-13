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Giresun'da ilk defa beyin anjiyosu yapıldı

Giresun’da ilk defa gerçekleştirilen beyin anjiyosu ile felçli hasta sağlığına kavuştu.

Giresun'da ilk defa gerçekleştirilen beyin anjiyosu ile felçli hasta sağlığına kavuştu.


Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim Araştırma Hastanesine bedenin sağ yarısında felç rahatsızlığı sebebiyle bir hasta başvurdu. Felç geçirme şikayetiyle başvuran 68 yaşındaki erkek hasta, yapılan beyin anjiyosu ile sağlığına kavuştu.


Yakınları tarafından felç ve bilinç bulanıklığı nedeniyle acil servise getirilen hasta, acil serviste Nöroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi İrem İlgezdi tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından anjiyografi ünitesine alındı. Girişimsel Radyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Tümay Bekçi hastaya kasıktan yaptığı anjiyografi işlemi ile hastanın beynine ulaşarak atardamardaki pıhtının temizlenmesini sağladı. Yapılan anjiyo işlemi sonrası hastanın felç bulguları gerilemeye başladı ve izlem amacıyla yoğun bakımda takibe alındı.


Uygulamanın Türkiye'de sayılı merkezlerde yapılabilen bir işlem olduğunun ifade eden, Radyoloji Kliniği Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Tümay Bekçi yaptığı açıklamada, “Kasık damarından hastanın atardamarına giriş yaparak sadece damar içerisinden anjiyografi eşliğinde ilerleyerek beyinde tıkanan damar tespit edildi. Sonrasında tıkanan damara 'trombektomi' işlemi uygulayarak hastanın felç bulguları tedavi edildi. Giresun'da ilk defa uygulanan bu işlemi yapmış olmaktan mutluluk duymaktayız. Hastanemizde yapılan bu girişimsel işlem ile felç tablosunun hızlı bir şekilde düzeltilme olasılığını sağlamaktadır” bilgisini verdi.

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