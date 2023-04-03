Giresun'da ilk kez meslek lisesinde 'Tarım Alanı Bölümü' açıldı

Giresun'un Bulancak ilçesinde Millî Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan "Tarım Alanı Bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Ortak Yönetim Modeli Protokolü" kapsamında Bulancak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Tarım Alanı Bölümü açıldı.

Bahçe bitkileri, tarla bitkileri, Süs Bitkileri ve Peyzaj dallarına ait bilgi, beceri, tutum ve iş alışkanlıklarına sahip meslek elemanlarının yetiştirilmesine yönelik eğitim verilen bir bölüm olan “Tarım Alanı” geleneksel tarımdan modern tarım tekniklerine geçişi de hızlandırması bekleniyor.

Tarım alanı açılması çalışmalarına Milli Eğitim Bakanlığının vizyon ve hedefleri doğrultusunda başlandığını belirten İlçe Millî Eğitim Müdürü Şenel Bulut ”Milli Eğitim Bakanlığı 2023 vizyonunda meslek liselerine önem vermiş, beceri atölyeleri ile öğrencilerin alanlarında uygulamalı olarak yetişmesini desteklemiştir. Uygulamalı tarım alanı eğitimi MEB 2023 vizyonuna uygun bir eğitim yaklaşımıdır. Bu bağlamda tarım alanımız hem üretim hem de girişimcilik adına güzel çalışmalara olanak sağlayacak. Öğrencilerimiz seralarda ürün yetiştirecek, fındık üretimini bilinçli hale getirerek üretim kapasitesini artıracak ve de üretmekle kalmayarak fındıkları işleyecek, kurutma ve paketleme yaparak ihracat yapacaklar. Böylece öğrencilerimiz okul döner sermaye çalışmaları kapsamında emeklerinin maddi karşılığını alacak ve katma değer oluşturarak ülke ekonomisine ciddi katkı sunacaklar. Bulancak olarak güzel projelere ve çalışmalara öncü olmaya devam edeceğiz. Tarım alanın açılması için gayret gösteren Bulancak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi idareci ve öğretmenlerine, protokoller ile sürece destek veren kamu kurumu ve özel sektörümüze teşekkür eder öğrencilerimize, ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederim” dedi.