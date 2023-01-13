Giresun'da ilk modern dönel kavşak ulaşıma açıldı

Giresun'da 20 Ağustos 2020 tarihinde yaşanan sel felaketinde ulaşım ve alt yapıda meydana gelen hasarlar devlet eliyle giderilmeye devam ediyor.

Gerçekleştirilen çalışmaları Giresun Valisi Enver Ünlü yakından takip ediyor. Vali Ünlü'nün bizzat takip ettiği Giresun-Çaldağ-İnişdibi Yolu (Batlama Yolu) ile Teyyaredüzü Mahallesindeki şehir içi karayolu bağlantısına Giresun'un ilk akıllı trafik sistemi modern dönel kavşağı yapıldı ve ulaşıma açıldı.

Vali Ünlü, akıllı trafik sistemi dönel kavşağın; trafik ve ulaşım sorunlarını azaltan, enerji verimliliğini artıran, çevreye uyumlu, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarını azaltan, trafik ışığı olmadığı için gereksiz durma ve gecikmeleri azaltıp zamandan tasarruf sağlayan bir sistem olduğu bilgisini verdi.

Vali Ünlü, yaptığı açıklamada, “Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği her şeyden önce gelir. Giresun-Çaldağ-İnişdibi Yolu ile Teyyaredüzü Mahallesindeki şehir içi karayolu bağlantısına yapılan akıllı trafik sistemi modern dönel kavşak da bu anlamda çok önemli. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.