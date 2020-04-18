Giresun'da ilkel teleferik kazasında 5 yaşındaki kız çocuğu öldü

Giresun'un Espiye ilçesinde ilkel teleferiğin telinin kopması sonucu 5 yaşındaki kız çocuğu öldü.

Olay, Espiye ilçesi Yeniköy Pangal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Aslan tarlasına hayvan gübresini ilkel teleferikle taşıdığı sırada vagonun teli koptu. Hızla sürüklenen vagon Mustafa Aslan'ın 5 yaşındaki kızı Revzagül Aslan'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Revzagül Aslan, Espiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük kız hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.