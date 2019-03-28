İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Giresun'da iş kazası: 1 ölü

Giresun’un Keşap ilçesinde meydana gelen iş kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Giresun'un Keşap ilçesinde meydana gelen iş kazasında bir kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Güneyköy köyünde bir inşaat firması tarafından yapılmakta olan havuz inşaatında, zeminin yumuşak olması nedeniyle beton pompa aracı yan yattı. Kaza sonucu pompa bomunun ucundaki demir, inşaatta çalışan İsa Daştan'ın (24) kafasına çarptı. Daştan, olay yerinde hayatını kaybederken beton pompa aracının sürücüsü ise gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.