Giresun'da jandarma ekipleri alkol denetimi gerçekleştirdi

Giresun'da jandarma trafik ekipleri, köy ve yayla yollarında trafik denetimi gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde 826 araç sürücüsü denetlendi.

Giresun İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, 2021 yılının ilk 6 ayında alkollü olduğu tespit edilen 13 sürücünün sebebiyet verdiği trafik kazalarında 4 kişinin hayatını kaybetmesi ve 55 kişi yaralanması üzerine trafikte alkol denetimi gerçekleştirildi.

Trafik kontrolleri kapsamında 12 Jandarma Trafik Timi, 1 Motorlu Trafik Timi ve 9 Asayiş Timinin katılımıyla Giresun'da bulunan köy ve yayla yollarında denetim yapıldı. Alkol etkisinde araç kullanımının önüne geçilmesi amacıyla yapılan kontrollerde 826 araç sürücüsünün denetlendiği, 11 sürücünün alkol etkisinde araç kullandığı ve haklarında yasal işlemlerin başlatıldığı, 58 sürücüye de çeşitli suçlardan cezai işlem uygulandığı bildirildi.

23 aracın trafikten men edildiği ve 11 sürücünün ehliyetinin geçişi olarak geri alındığı denetimlerde toplamda 22 bin 468 lira para cezası uygulandı. Trafik denetimlerinin devam edeceği belirtildi.