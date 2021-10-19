Giresun'da jandarmadan önce yaya uygulaması

Giresun'da jandarma trafik ekipleri, yaya önceliğini ön plana çıkarmak için araçlara önce yaya logosu yapıştırdı.

Giresun'un Bulancak ilçesinde jandarma trafik ekipleri ‘Önce yaya' uygulaması gerçekleştirdi. “Öncelik hayatın, Öncelik yayanın” sloganıyla gerçekleştirilen uygulamada yaya geçitlerinin sürücüler tarafından fark edilmesi amacıyla sürücülerin izni alınarak araçlara önce yaya logosu yapıştırıldı. Uygulama kapsamında trafik ışığı bulunmayan ancak levhalarla belirlenmiş yaya geçitlerinde yayaların geçiş üstünlüğünün vurgulanması, yayaların yaya geçitlerini kullanmasını teşvik etmek ve yayaların güvenli bir şekilde yaya geçitlerinin kullanmalarının sağlanması amacıyla sürücülere trafik denetim noktalarında bilgilendirme yapıldı.