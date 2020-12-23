Giresun'da kaçak silah atölyesine baskın

Giresun'un Espiye ilçesinde kaçak silah imalatı yapıldığı belirtilen bir eve yapılan operasyonda kurusıkı tabanca,ruhsatsız av tüfekleri ve çok sayıda silah yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Espiye ilçesine bağlı Çam mahallesinde S.Ö isimli şahsın evinin alt katında bulunan atölyede tabanca imalatı gerçekleştirdiği duyumu üzerine Giresun İl Jandarma Komutanlığı Kaçaklık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Espiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi. Şüpheli şahsın ev ve evin eklentilerinde yapılan aramalarda,1 adet silah yapım atölyesi,1 adet torna makinesi,2 adet dikey maktap,2 adet mengene takımı,1 adet spiral,1 adet taşlama makinesi,1 adet kurusıkı tabanca,2 adet ruhsatsız pompalı av tüfeği,1 adet sarjör,8 adet tabanca kabzesi,3 adet saç tabanca kalıbı,26 adet tabanca icra yayı,9 adet namlu yapımında kullanılacak demir parçası,2 adet sarjör kalıbı,50 adet muhtelif el aleti ele geçirildi.

Ekipler tarafından gözaltına alınan S.Ö isimli yapılan adli işlemlerin ardından serbest bırakıldı.