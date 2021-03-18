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Giresun'da kaçak silah imal eden 3 kişi yakalandı

Giresun’un Keşap ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen 3 kişi yakalandı.

Giresun'un Keşap ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen 3 kişi yakalandı.


Keşap ilçesine bağlı Karabulduk köyünde hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen S.K., Ö.K. ve H.A. jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Karabulduk köyünde arama yapılan 3 ayrı adresten biri olan S.K'ya ait evde yapılan aramalarda evin silah atölyesi olarak kullanıldığı tespit edildi. Söz konusu silah atölyesinde 1 kurusıkı tabanca, 4 tabanca fişeği, 67 kurusıkı tabanca fişeği, 5 tabanca şarjörü, 5 yapım aşamasında tabanca prototipi, 12 tabanca parçası, 12 tabanca kalıbı, 2 kabza, 16 gergi yayı ve silah yapımında kullanılan aletler ele geçirildi.


Giresun Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla gözaltına alınanlardan Ö.K. ve H.A. ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, S.K.'nın işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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