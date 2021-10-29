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Giresun'da kaçak silah operasyonu

Giresun İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce kaçakçılık faaliyetlerini önlemek ve men etmek amacı ile operasyon düzenlendi.


H.G. isimli şahsın Giresun İl Merkezi ve Dereli ilçesindeki ikamet adreslerinde yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet başka meskende bulunması gereken bulundurma ruhsatlı tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet şarjör, 103 adet tabanca fişeği, 18 adet kurusıkı fişeği, 20 adet av tüfek fişeği ele geçirildi.


H.G. hakkında 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkındaki Kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldı ve şahıs adliyeye sevk edildi.

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