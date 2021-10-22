Giresun'da kaçakçılara darbe

KOM tarafından kaçakçılık faaliyetlerini önlemek ve men etmek amacı ile 21.09.2021 ve 21.10.2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda; 5607 SKM suçu kapsamında meydana gelen toplam 8 olayda 9 şahıs yakalandı.

Yapılan yakalamalarda; 81 bin 400 dal sahte TAPDK bandrollü/kaçak boş makaron, 16 bin 200 dal içi tütün ile doldurulmuş makaron, 160 kilo açık kıyılmış tütün, 16 paket içerisinde toplam 16 kg sahte TAPDK bandrollü tütün, 15 litre açık/el yapımı içki, 15 litre etil alkol, 1 şişe gümrük kaçağı içki, 3 adet damıtma amacıyla kullanılan plastik bidon ve çok sayıda alkol yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.