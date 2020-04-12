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Giresun'da kamyonet dereye yuvarlandı: 1 ölü

Giresun’un Yağlıdere ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet dereye yuvarlandı, kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet dereye yuvarlandı, kazada bir kişi hayatını kaybetti.


Kaza, Yağlıdere ile Alucra ilçelerini bağlayan karayolu üzerinde Karadağ mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiler göre, Abdullah Menteşe (42) idaresindeki 28 NK 674 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak dereye yuvarlandı. Meydana gelen kazada sürücü Menteşe olay yerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden sürücünün ehliyeti olmadığı öğrenildi.

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