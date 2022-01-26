Giresun'da kar festivali renkli görüntülere sahne oldu

Giresun'un Alucra ilçesi Merkez Derneği tarından düzenlenen Kar Festivali'ne katılanlar eğlenceli vakit geçirdi.

İlçeye bağlı Yunus Emre Mahallesi Irmak Park mevkiinde düzenlenen etkinliğe, çocuklar ve aileleri katıldı. Merkez Derneği tarafından oluşturulan festival alanındaki kızaklara binen vatandaşlar, karın keyfini çıkardı.

Kızak yarışı, kartopu savaşı, kardan adam yapma, karaköse oyunu gibi etkinliklerin gerçekleştirildiği festivalle ilgili bilgi veren Merkez Derneği Başkanı Aydın Bodur, “Daha önceki yıllarda da zaman zaman gerçekleştirdiğimiz etkinliği Kovid-19 salgını nedeniyle son 2 yıldır yapamıyorduk. Bu yıl 'Kar ile kış ile şendir ömrümüz' temalı festivalimizi gerçekleştirdik. Oldukça yoğun bir katılım oldu. Etkinlikte, kızak yarışları, kardan adam yapma, davul zurna horon, kadınlara salon eğlencesi, karaköse oyununun yanı sıra, çorba, keşkek, pancarlı, pişi ikramı, yapıldı ayrıca paramotor yamaç paraşütü gösterileri gerçekleştirildi. Eğer imkan olursa önümüzdeki yıl çok daha görkemli bir kar festivali düzenlemeyi amaçlıyoruz” dedi.