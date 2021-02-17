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Giresun'da kar nedeniyle 173 köy yolu ulaşıma açıldı

Giresun’da etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 539 köy yolundan 173’ü ulaşıma açıldı.

Giresun'da etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 539 köy yolundan 173'ü ulaşıma açıldı.


Giresun İl Özel İdaresi'ne bağlı ekiplerin aralıksız sürdürdüğü kar temizleme çalışmaları kapsamında kar yağışı nedeniyle il genelinde ulaşıma kapanan 539 köy yolunda 173'ü ulaşıma açıldı. Karla mücadele çalışmalarında 26 greyder, 31 kanal kazıcı yüklenici, 4 kar bıçaklı kamyon ve 61 personel ile ulaşım sağlanamayan 366 köy yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor. Son olarak Merkez'de 31, Alucra'da 21, Bulancak'ta 36, Çamoluk'ta 22, Çanakçı'da 7, Dereli'de 28, Doğankent'te 4, Espiye'de 27, Eynesil'de 5, Görele'de 44, Güce'de 10, Keşap'ta 27, Piraziz'de 18, Şebinkarahisar'da 42, Tirebolu'da 26 ve Yağlıdere ilçesinde 18 köye ulaşım sağlanamıyor.

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