Giresun'da kar nedeniyle kapalı köy yolları açılıyor

Giresun'un iç kesimlerinde Pazar ve Pazartesi günü etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan 98 köy yolu ekiplerin aralıksız çalışmalarının ardından 28'e düştü.

Giresun'un özellikle yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonucu kapanan köy yolları Giresun İl Özel İdare ekiplerinin çalışmalarıyla açılmaya devam ediyor. Önceki gün 98 olan kapalı köy yolu sayısı yapılan çalışmalar sonucunda 28'e kadar düşürüldü. Giresun merkezde 2, Bulancak'ta 5, Dereli'de 19 ve Espiye'de bulunan 2 köy yolunu açma çalışmalarına aralıksız devam ediliyor.

Öte yandan Giresun'un Piraziz ilçesine bağlı Medrese köyünde yaşayan bir KOAH hastasının rahatsızlanması üzerine kapalı olan köy yolunu Özel İdare'ye bağlı ekipler açarak ambulansın hastaya ulaşmasını sağladı.