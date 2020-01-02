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Giresun'da karla mücadele çalışmaları başladı

Son yılların en kurak kışını geçiren Doğu Karadeniz bölgesinde ara ara etkili olan kar yağışı 2019 yılının son gününden bu yana yüksek kesimlerde kendisini hissettirdi.


Giresun'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası köy ve mahalle yollarını kardan temizlemek için çalışmalar başladı. Yer yer 30 santimetreye ulaşan kar kalınlığı yaylalar bölgesinde ise 1 metreye ulaştı.


Giresun İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Şahin, başta turizm alanları olmak üzere ana arterlerde yol açma çalışmalarına başladıklarını söyledi. Şahin, tüm ekipman ve personeller ile kışa hazır olduklarını belirterek “Başta Kümbet, Bektaş, Kulakkaya yaylalarımız olmak üzere kar yağışının etkili olduğu yayla ve yüksek rakımlı köylerimizde karla mücadelemiz sürüyor. Son yılların en kurak dönemini yaşıyoruz ama tedbirlerimizi de almamız gerek. Zaman içinde aldık her hangi bir aksiliğe mahal vermeden yollarımızı açık tutmaya çalışacağız” dedi.

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