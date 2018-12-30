Giresun'da karla mücadele

Giresun İl Özel İdaresi tarafından yürütülen kar mücadelesiyle ilgili yapılan açıklamada “Giresun'u etkisi altına alan yoğun kar yağışı, il genelinde 550 köyde etkili oldu. Özel İdare Genel Sekreteri tarafından kar mücadelesi için özel kurulan 70 kişilik ekip sahada geceli gündüzlü çok ciddi çalışmalar gösterdi. 15 ilçe ile birlikte merkez ilçede yoğun kar mücadelesi yapan Giresun İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ekipleri yatağa bağımlı hastalara-cenazesi olan vatandaşlara özel önem verdi. Bu kapsamda 550 köyün tamamında sıkıntı yaşanmadı. Yaylada mahsur kalan vatandaşlar yine İl Özel İdaresi sayesinde kurtarıldı. Kar nedeniyle oluşan heyelanlar da ekipler sayesinde tez zamanda temizlenerek ulaşıma açıldı. Yine yoğun yağan kar nedeniyle oluşan çığlarda İl Özel İdaresi ekiplerinde zamanında temizlendi. Kar mücadelesinde ortalama 96 bin 300 litre akaryakıt harcandı. 96 bin 300 litre akaryakıt, 16 ilçe ve 550 köyde kar mücadelesi kapsamında harcandı" ifadeleri kullanıldı.