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Giresun'da katı atık çöp tesisinde yangın

Giresun’un Görele ilçesi Çavuşlu beldesinde bulunan katı atık bertaraf tesisinde bugün yangın çıktı.

Giresun'un Görele ilçesi Çavuşlu beldesinde bulunan katı atık bertaraf tesisinde bugün yangın çıktı. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangında büyük maddi hasar meydana geldi.


Edinilen bilgilere göre, beldenin Zıva grup yolu üzerinde bulunan katı atık bertaraf tesisinin çöp ayrıştırma ünitesinde saat 14.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına Görele, Eynesil, Beşikdüzü ve Çavuşlu itfaiye ekipleri müdahale ederken, yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Can kaybının yaşanmadığı yangında büyük hasarın meydana geldiği öğrenildi.

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