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Giresun'da ki orman yangını

Giresun’un Espiye ilçesine bağlı Sakarya Köyü Honuz mevkinde ‘Bozuk Orman’ diye tabir edilen alanda yaklaşık 100 dönümlük arazide çıkan yangına, alana giden yol olmadığı için müdahale edilemiyor.

Giresun'un Espiye ilçesine bağlı Sakarya Köyü Honuz mevkinde ‘Bozuk Orman' diye tabir edilen alanda yaklaşık 100 dönümlük arazide çıkan yangına, alana giden yol olmadığı için müdahale edilemiyor. Yangının öğle saatlerinde enerji nakil hatlarının ağaçlarla teması sonucunda çıktığı tahmin ediliyor.


Belediye ve Orman İşletmenin itfaiye ve arozözleri meskun mahallelerde tehlike oluşturmaması için hazır bekletiliyor.


Yangının sönmemesi halinde sabah havadan müdahale edileceği öğrenilirken alevler rüzgarın etkisiyle zaman zaman yayılmaya devam ediyor.

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