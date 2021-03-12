Giresun'da “Kırmızı değil, mavi olalım” kampanyası başlatıldı

Giresun'da vaka sayılarındaki yükseklik nedeniyle Covid-19'la mücadelede seferberliği ilan edildi.

Vaka sayısı haritasına göre “çok yüksek risk” grubunda ve kırmızı kategoride bulunan iller arasında yer alan Giresun'da Valilik tarafından “Kırmızı değil, mavi olalım” sloganıyla kampanya başlatıldı.

Giresun Valiliği tarafından başlatılan kampanya ise iş dünyası ve halk tarafından olumlu karşılandı.

Sağlık ve ekonomik anlamda hayatın zorlaştığı bu günlerde vaka sayısına göre yüksek risk kategorisinde yer alan Giresun'da yaşayanların daha bilinçli olması adına Giresun Valisi Enver Ünlü'nün talimatlarıyla alınan eylem kararları çerçevesinde “Kırmızı değil, mai olalım” sloganıyla başlatılan kampanyanın olumlu sonuç vermesi bekleniyor.

Kampanya kapsamında Giresun'da sağlık, sosyo ekonomik zararları daha iyi anlatmak üzere il, ilçe belediye başkanlarının, Sivil Toplum Kuruluşlarının desteğiyle iş yerleri, dolmuş ve araçlara uyarıcı afişler asılarak, şahsi ve kurum sosyal medya hesaplarından destek çağrısında bulunuldu. Ayrıca 100 metre kareden büyük işyerlerinde uygulanacak HES kodu uygulamasının da önemine dikkat çekildi.