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Giresun'da kış lastiği denetimi

Türkiye genelinde 1 Aralık 2019 tarihinde başlayan kış lastiği uygulaması kapsamında jandarma ekipleri Giresun’da 15 ilçede eş zamanlı denetim yaptı.

Türkiye genelinde 1 Aralık 2019 tarihinde başlayan kış lastiği uygulaması kapsamında jandarma ekipleri Giresun'da 15 ilçede eş zamanlı denetim yaptı.


Sürücülerin ve yolcuların can güvenliği açısından önem arz eden uygulama 15 ilçede jandarma trafik timi ile gerçekleştirildi. Yapılan uygulamayla ilgili soğuk hava şartlarında, karlı ve buzlu yollarda güvenli bir trafik ortamının sağlanması, uygunsuz lastik kullanımından kaynaklı ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi ve denetim faaliyetleri yoluyla sürücüler üzerinde denetim algısı oluşturmak amacıyla eş zamanlı olarak yapılan kış lastiği uygulaması düzenlendiği kaydedildi. Denetimlerde sürücüler kış lastiği takmaları konusunda uyarılar yapılırken, kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı. Özellikle okul servis araçlarının kurala uygunluğu denetlenirken, denetimlerin il ve ilçe genelinde kış boyunca devam edeceği öğrenildi.

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