Giresun'da kış lastiği denetimleri sıklaştı

Giresun'un yüksek ilçe ve mevkilerinde etkisini gösteren kar yağışıyla birlikte Giresun İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri de karın ulaşımı aksatmaması için kış lastiği denetimlerini sıklaştırdı.

Özellikle Şebinkarahisar, Alucra, Dereli ilçelerinden geçmekte olan devlet karayolunu kullanan servis araçları, toplu taşıma araçları, yük taşımacılığı yapan kamyon, çekici ve hafif ticari araçları durduran ekipler, kış lastiği takılı olup olmadığını kontrol ederken lastiklerin diş derinliklerini, bulunması zorunlu işaretleri inceleyen ekipler, gerekli şartları sağlamayan araç sürücülerine idari para cezası uyguluyor.

Araçlarda zincir, çekme halatı, takoz, ara kablo, el feneri ve ilk yardım çantası olup olmadığını da denetleyen ekipler, araç sürücülerine trafik kuralları, kış lastiği ve emniyet kemeri kullanımı hakkında hatırlatmalar da bulunuyor.