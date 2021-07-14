Giresun'da kitap okuma etkinliği düzenleniyor

Giresun Belediyesi, yaz etkinlikleri kapsamında her salı günü ‘Benim Şehrim Okuyor' adlı kitap okuma etkinliği düzenliyor.

Merkez ilçeye bağlı Aksu mahallesinde bulunan Bilgi Evi bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğe çocuklar ve aileleri katıldı. Giresun Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Demirel'in de katıldığı ‘Benim Şehrim Okuyor' etkinliğinde çocuklar bir saat boyunca yanlarında getirdiği kitabı okurken, kitap getirmeyenlere de Bilgi Evi tarafından kitap dağıtıldı.

Etkinliğe katılan çocuklar memnuniyetlerini dile getirerek, "Çok mutlu olduk ve güzel dakikalar geçirdik. Bu projeyle kitap okuma, alışkanlığı kazandırmasının yanı sıra, bilgi hazine dağarcığımızı geliştiriyoruz ve kitaplarla konuşmayı öğreniyoruz” dedi.

Ayrıca çocuklara kek ve meyve suyu da ikram edilirken etkinliğe ilginin yüksek olduğu gözlendi.