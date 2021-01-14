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Giresun'da Korona virüs aşısı sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı

Korona virüs aşısı bugün itibariyle tüm Türkiye’de olduğu gibi Giresun’da da sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlanırken, ilk aşıyı İl Sağlık Müdürü Op.

Korona virüs aşısı bugün itibariyle tüm Türkiye'de olduğu gibi Giresun'da da sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlanırken, ilk aşıyı İl Sağlık Müdürü Op.Dr. Ahmet Bal oldu.


Giresun'a gönderilen 8 bin 680 CoronaVac aşısı, sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı. Giresun İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Ahmet Bal başta olmak üzere ilk Korona virüs aşısını sağlık çalışanları olmaya başladı.


İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Ahmet Bal, Covid-19 ile mücadele kapsamında aşılamanın önemine dikkat çekerek “Bu uygulama vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Bakanlığımız koordinasyonunda sağlık çalışanlarımıza korona virüs aşısı yapılmaya başlandı. İlimizde 6 bin kamuda, bin özel sektörde olmak üzere 7 bin sağlık çalışanımız olmasına rağmen 8 bin 680 doz aşı gelmiştir. Bakanlığımızın belirlediği şekilde öncelik sırasına göre aşılanmalar devam edecektir. İlk doz aşının ardından 28 gün sonra ikinci doz aşılar yapılacaktır” bilgisini verdi.

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