Giresun'da Korona virüs tedbirleri artırılıyor

Toplantıda kamuya açık alanlarda bulaşma riski oluşturduğu sebebiyle yürüyüş esnasında sigara içmek yasaklanırken, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar içinse ulaşım araçlarında belirli saatler içerisinde yolculuk yapabilecekleri belirtildi.

Giresun Valiliği toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda İl Hıfzıssıha Meclisi Korona virüs vakalarının yeniden artması üzerine alınacak tedbirler görüşüldü. Vali Enver Ünlü başkanlığında gerçekleşen toplantıda; Kamu kurumlarında uygulanacak olan kademeli mesai, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızla getirilmesi öngörülen kısıtlamalar, semt pazarlarına giriş çıkışlarda alınacak tedbirler, sosyal mesafenin korunmasında sıkıntı yaşanacak işletme ve benzeri yerlerdeki oturma düzenleri ile kamuya açık alanlarda maske kullanımını ihlal ederek bulaş riski oluşturduğundan yürüyüş esnasında sigara içmenin yasaklanması konuları başta olmak üzere, Giresun'un genel durumu ve alınan kararların uygulanması konularını ele alındı.

Giresun İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nce bulunan tüm kamu kurumlarında mesai başlangıç ve bitişlerinin toplu taşıma ve diğer ulaşım araçlarında yoğunluğa yol açmaması için 08:00-16:30 ve 08:30-17:00 şeklinde düzenlenmesi için gerekli çalışmaların yapılarak hayata geçirilmesine, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların, çarşı, pazaryeri, AVM, sosyal mesafenin korunmasında zorluk yaşanan çay ocağı gibi işletmeler ile vatandaşlar tarafından yoğun kullanılan Gazi, Fatih, Alpaslan Caddelerine 07:00-10:00 ile 16:00-19:00 saatlerinde girişlerinin kısıtlanması, pazar yerlerine girişlerde ateş ölçülmesi, pazaryerleri ile ilgili belirlenen kurallara uyum sağlanmasına ve belediye ekiplerince maske dağıtımı yapılmasına ve çay ocağı gibi sosyal mesafenin korunmasında sıkıntı yaşanan işletme ve benzeri mekanlarda küçük masalar etrafına en fazla iki kişi oturacak şekilde düzenleme yapılmasına, bu iki kişinin oturma yönlerinin birbirine doğru değil aynı yöne bakacak şekilde düzenlenmesine karar verildi.