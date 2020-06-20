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Giresun'da LGS heyecanı

Giresun’da binlerce öğrenci aylardır beklediği Liselere Giriş Sınavının (LGS) heyecanını yaşıyor.

Giresun'da binlerce öğrenci aylardır beklediği Liselere Giriş Sınavının (LGS) heyecanını yaşıyor.


Tüm yurtta olduğu gibi Giresun'da binlerce 8. sınıf öğrencisi aylardır iyi bir liseye gitmek için hazırlandığı LGS sınavı maratonuna başladı. Sabah saatlerinde öğrenciler, aileleri ile birlikte okulların yolunu tuttu. Okullarda korona virüs tedbirleri kapsamında öğrenciler sosyal mesafe kurallarına göre belge kontrollerinin yapılmasının ardında sırayla okula alındı. Aileler ise okulun önünde bekleyerek sınav heyecanını çocukları ile birlikte yaşadı.


Giresun'da Aksu Şehit Hakan Gemici Ortaokulunda sınava giren öğrencilerden Efecan Yıldırım, “Fazla heyecanlı değilim. Sınavın çok kolay olacağını düşünüyorum. Allah'ın izniyle başaracağımı düşünüyorum. Ben sanat lisesine gitmeyi hedefliyorum” dedi.


Heyecanlı olduğunu belirten Nursena Daban ise, “Sınava hazırlanma sürecimiz güzel geçti. Artık son viraja geldik. Kendime hedef belirlemedim. Benim için en hayırlısı hangi okul ise o olsun” şeklinde konuştu.


Okulun önünde bekleyen velilerden Sultan Daban da, kızının eğlenceli bir ders çalışma süreci geçirdiğini vurgulayarak, “Günlük bir program hazırladık. O program çerçevesinde hem eğlenerek hem de derslere vakit ayırarak verimli bir ders çalışma süreci geçirdik. İnşallah hayırlı olur, elimizden geleni yaptığımızı düşünüyorum. İnşallah çalıştığı yerlerden sorular çıkarda başarılı olursa iyi bir liseye gitmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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