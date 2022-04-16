Giresun'da liseliler fiber tekne yapacak

Tirebolu Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Giresun'da ilk fiber tekne üretim çalışmalarına başladı.

Denizcilik alanında faaliyet gösteren bir hayırseverin desteğiyle okula kazandırılan 4,30 metrelik fiber tekne kalıbını inceleyerek okul müdürü ve öğretmenlerden bilgi alan İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu, teknenin üretim kabiliyetlerini geliştireceğini söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Tosunoğlu yaptığı açıklamada, “Okul bünyesindeki fiber tekne üretimi şehrimiz, bölgemiz ve mesleki eğitim açısından önemli bir bağış olmuştur. Okulumuzdaki fiber tekne üretimi ilimizde bir ilk olacaktır. Denizcilik faaliyetlerinin gelişmesine de pozitif katma değer sağlayacaktır. Burada yürütülen faaliyetlerin, okulumuz imkânlarının sergilenmesine, öğrencilerimize kazandıkları bilgi ve becerileri mezun olduktan sonra, sahada uygulamaları konusunda önemli katkılar sağlayacak. Üretilecek fiber teknelerle kazanılacak bilgi ve birikimin ise denizcilik meslek liselerimizin üretim kabiliyetlerini daha da geliştirmesine vesile olacak” dedi.