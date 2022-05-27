Giresun'da metruk binalar yıkılıyor

Giresun'da vatandaşlar için tehlike arz eden ve asayişi tehdit eden metruk binaların yıkımına başlandı.

Şehirde metruk binaları yıkarak vatandaşların güvenliğini sağlamayı amaçlayan Giresun Belediyesi, diğer yandan kentsel dönüşüm projesiyle riskli ilan edilen yapıları ortadan kaldırıyor.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu'nun göçük tehlikesi olan ve güvenliği tehdit eden bu yapılara göz açtırılmaması talimatı doğrultusunda ilk etapta tespit edilen 28 binanın yıkımına başlandı.

Giresun Belediye Encümen kararının da alınmasının ardından metruk binaların yıkımına başlandığını belirten Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, “Bilindiği gibi, metruk binaların tespiti, yıkılması ve bu binalara girişleri engelleyecek fiziki tedbirlerin alınması işlemlerinde koordinasyonu sağlama görevi Valilik tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne yetki verilmişti. Kurumların iletişimi ve binaların belirlenmesiyle birlikte yıkım konusunda Giresun Belediyesi encümen kararının da alınmasının ardından metruk binaların yıkılmasına başlandı. Bu karar doğrultusunda belirlenen 28 metruk binanın yıkımına başladık. Metruk yapılar terk edilmiş olması nedeniyle alkol ve uyuşturucu madde kullanımı gibi durumların odağı haline geliyor. Bu tip yapılar, yapı sahibi ve çevresinde yaşayan vatandaşlar açısından tehlike arz ediyor. Bu durum vatandaşların şikâyetlerine neden oluyor. Vatandaşların güvenliği için bizler de gerekli prosedürler tamamladıktan sonra binaların yıkımını gerçekleştiriyoruz” dedi.