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Giresun'da metruk binalara narkotik operasyonu

Giresun’da 8 ayrı mahallede 10 metruk binada yunus, narkotik şube ekipleri ve hassas burunlu narkotik köpek ‘zuma’nın da katılımıyla ‘narkotik uygulaması’ yapıldı.

Giresun'da 8 ayrı mahallede 10 metruk binada yunus, narkotik şube ekipleri ve hassas burunlu narkotik köpek ‘zuma'nın da katılımıyla ‘narkotik uygulaması' yapıldı.


Okul çevrelerinde bulunan metruk binalara yönelik yapılan uygulamada, şüpheli şahıslar üzerinde de arama yapıldı. Hassas burunlu narkotik köpek zuma da şüphelenilen metruk bina ve çevresinde arama yaptı.


Öte yandan, 2019 yılının ilk 11 aylık döneminde emniyet bölgesinde 20 kilo 245 gram uyuşturucu madde ile 7 bin 126 uyuşturucu hap ele geçirildiği öğrenilirken yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 64 şüpheli çıkartıldıkları mahkemelerce tutuklandığı belirtildi.

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