Giresun'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı

Giresun'un Güce ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, Keşap ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ise 2 kişi yaralandı.

Giresun'un Güce ilçesine bağlı Ergenekon Köyünden gece saat 01.00 sularında ilçe merkezi istikametine gitmekte olan 58 yaşındaki Yılmaz Sevindik kontrolündeki 28 TC 859 plakalı kamyonet, sürücünün dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine trafik kazası yaptı. Seyir halindeki aracın yolun sağ tarafındaki dereye yuvarlanması sebebiyle meydana gelen kazada aracın sürücüsü 58 yaşındaki Yılmaz Sevindik ile araçta yolcu olarak bulunan 56 yaşındaki Erol Efe hayatını kaybetti.

Keşap ilçesinde ise Harmandarlı Köyü sınırları içinde seyir halindeki Necdet Yılmaz kontrolündeki 34 UH 3851 plakalı otomobil, Kurbanpınarı Köyü istikametinde seyir halinde iken sürücünün direksiyorun hakimiyetini kaybetmesi üzerine yolun sağ taraında bulunan dereye yuvarlandı. Meydana gelen kazada araç sürücüsü 60 yaşındaki Necdet Yılmaz ile araçta yolcu olarak bulunan 72 yaşındaki Bilal Yılmaz yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.