Giresun'da Millet Bahçesi ihale tarihi belli oldu

Eski stadın yerine içerisinde koşu yolu, bisiklet yolu, çocuk oyun alanı, açık otopark, peyzaj donatı alanları, yaya yürüyüş yolları ve tematik bahçeler yer aldığı Millet Bahçesi 9 Temmuz'da ihale edileceği belirtildi.

Eski stadın olduğu alana uygulanacak olan proje için ihalenin sonuçlanmasının ardından yer tesliminin yapılıp, bir buçuk yıl içerisinde tamamlanması hedeflenen Millet Bahçesi projesiyle ilgili Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, mega projelerinden birinin daha hayata geçirmek için çalışmalara başlanacağını söyledi.

Giresun Belediye Başkanı Şenlikoğlu projeyle ilgili verdiği bilgide, “Daha yeşil ve daha yaşanabilir bir Giresun' hedefi için 24 bin 160 metrekarelik bir alana projelendirilen ‘Millet Bahçesi'nin 1 ya da 1-5 yıl içerisinde tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunulması hedefleniyor. Giresun'a yapılmış en modern ve en kapsamlı sosyal donatı alanı olan proje daha şimdiden şehrimizi heyecanlandırmış durumda. Millet Bahçesi projesinin içeriğinde ise koşu yolu, bisiklet yolu, çocuk oyun alanı, açık otopark, peyzaj donatı alanları, yaya yürüyüş yolları ve tematik bahçeler yer alıyor. Cumhurbaşkanımızın startını verdiği Millet Bahçesi projesini şehrimizde de uyguluyoruz. Millet Bahçemiz şehrimizin en güzel, en gözde bölgesinde, denize karşı şehrin ortasında harika görüntüsü ile yerini alacak. Yediden yetmişe halkımızın tüm kesimine hitap edecek olan Millet Bahçemizde vatandaşlarımız doğayla baş başa hoşça vakit geçirebilecek. Vadettiğimiz projelerden birisini daha hayata geçirecek olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.