Giresun'da Millet Ormanı” projesi hayata geçiyor

Giresun Belediyesi ve Giresun Orman Bölge Müdürlüğünün ortak çalışması sonucu 50 bin metrekarelik alana ‘Millet Ormanı' kuruluyor.

Yapım çalışmaları devam eden projenin hayata geçmesiyle birlikte vatandaşlar aileleriyle birlikte yüksek standartlarda sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri ve şehir manzarasına sahip bir ormana kavuşacağı belirtildi. Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Gaziler Mahallesi üst bölgesindeki ormanlık alan içerisine yapımı başlayan ‘Millet Ormanı' projesinde yürüyüş ve koşu yolu, macera parkı, seyir terası, sosyal tesis alanı, araç yolları, otopark, kamelya, kültür evleri, bisiklet yolları, amfi tiyatro ve kamp alanları gibi çeşitli sosyal alanların yer aldığını söyledi. Başkan Şenlikoğlu, “Şehrimizin insanının ihtiyaç duyduğu sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin artması adına belediye olarak göreve geldiğimiz günden bugüne gayret ediyoruz. Millet Ormanı projesi hemşehrilerimiz için alternatif bir yaşam alanı olacaktır. Görev yaptığımız süre boyunca Giresun'umuza projelerimizle iz bırakmaya, Giresun'a yakışır olacak şekilde belediyecilik hizmetlerinin en iyisini yapmaya gayret ediyoruz. Bu proje de Bakanlığımız ve Bölge Müdürlüğümüz ile yaptığımız görüşmeler neticesinde son derece uygun bir yerde planlandı. Millet Ormanı'nın şehrimize çok yakışacağına ve bölgemize artı değer katacağına canı gönülden inanıyorum. Vatandaşlarımızın kullanımına sunulduğu zaman ise ziyaretçilerin buradan çok güzel duygularla ayrılacağını düşünüyorum” dedi.