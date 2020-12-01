İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Giresun'da modern kesimhaneler inşa ediliyor

Giresun’da Dereli, Görele, Tirebolu ve Yağlıdere ilçelerine inşa edilen modern kesimhanelerde sona yaklaşıldı.

Giresun'da Dereli, Görele, Tirebolu ve Yağlıdere ilçelerine inşa edilen modern kesimhanelerde sona yaklaşıldı.


Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Doğu Karadeniz Kalkınma İdaresi Başkanlığına sunulan “Evcil Tırnaklı Hayvan Eti Üreten Modern Kesimhane Yapımı” projesinin onaylanmasıyla birlikte kesimhanelerin inşasında sona yaklaşıldı. DOKAP tarafından kesimhanelerin inşası için Dereli, Görele, Tirebolu Belediye Başkanlıkları için her bir belediyeye 1 milyon 500 bin lira ve Yağlıdere Belediye Başkanlığı için 825 bin lira olmak üzere toplam 5 milyon 325 bin lira hibe verildi.


İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Muhammet Angın, kesimhanelerin faaliyet başlamasıyla birlikte yöre halkının hijyenik şartlarda veteriner hekim kontrolünde üretilmiş sağlıklı ve kaliteli kırmızı ete ulaşacağını belirtti. Angın, “İlimizde halen 5 onaylı kesimhane faaliyet göstermekte olup; Dereli, Görele, Tirebolu ve Yağlıdere belediye kesimhanelerinin de onay alarak faaliyete geçmesiyle birlikte ilimizdeki modern kesimhane sayısı 9'a yükselecektir. Nüfusu az olan ilçelerimiz ise kendilerine en yakın kesimhaneden hizmet alabilmekte ve tesislerin kapasite kullanımı da artmaktadır. Böylece Giresun ilimiz bu projenin sonuçlanmasıyla birlikte modern mezbaha altyapısına kavuşan iller arasında yerini almıştır” ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.