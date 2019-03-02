İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Giresun'da öğrencileri taşıyan araç kaza yaptı: 5 öğrenci kazada, 7 kişi ise kaza yapanları kurtarmak isterken yaralandı

Giresun’un Dereli ilçesine bağlı Pınarlar Köyü Kuzalan Tabiat Parkı Şelalesi’ni ziyaret eden üniversite öğrencilerinin bulunduğu araç devrildi.

Giresun'un Dereli ilçesine bağlı Pınarlar Köyü Kuzalan Tabiat Parkı Şelalesi'ni ziyaret eden üniversite öğrencilerinin bulunduğu araç devrildi. 5 öğrenci kazada, 7 kişi ise kaza yapanları kurtarmak isterken yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Kuzalan Şelalesi'ni ziyaret etmek için yolun kenarına park eden 28 EH 867 plakalı araç sürücüsü Şükrü Kayaış'ın ve yolcuların birçoğu indikten sonra el freninin boşalması sonucu geri geri giderek şarampole devrildi. Kaza sonucu araçta bulunan 5 yolcu ile kazayı görüp yardıma koşarken düşen 7 kişi yaralandı. Toplamda 12 kişinin yaralandığı kazada yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı olay yerine sevk edilen 112 ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildiği öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.