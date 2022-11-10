Giresun'da organik kekik hasatı yapıldı

Giresun'un Alucra ilçesi Fevzi Çakmak köyündeki Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi'nin dahilinde üretilen ilk kekik hasatı yapıldı.

Giresun'un Alucra ilçesine bağlı Fevzi Çakmak köyünde DOKAP desteğiyle 2 dekar alana kurulan organik kekik bahçesinde hasat yapılmaya başlandı. Alucra İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zeynel Özdemir, yaptığı açıklamada “Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen ve DOKAP tarafından finanse edilen Organik Kekik Bahçesi beklediğimizden de çok iyi seviyede randıman vererek ilk hasatı gerçekleştirildi. Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında organik kekik bahçesi projesi büyük bir başarıya ulaştı. Başvuru sahibi Hasan Bitmez'in kuru baharat olarak değerlendirdiği kekikler, yöremizde damla sulama sistemi birlikte tesis edilen ilk kekik bahçesi oldu. Proje kapsamında üreticimize organik tarım sertifikaları da proje kapsamında desteklenecek olup, organik tarımın Alucra'da yaygınlaştırılmasını için Alucra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak üretim yapmak isteyen herkese yardımcı olmak istediğimizi de bildirmek isteriz" dedi.

Aromatik bitkiler için kooperatife ihtiyaç var

Bahçe sahibi Hasan Bitmez ise "Pandemi sürecinde evlere kapandığımız bir dönemde boşta kalan arazilerimizde tarımsal olarak yapabilirim diye düşünürken aromatik bitkilerle ilgili paylaşımlar gördüm. Öncelikle lavanta üzerinde çok ciddi bir araştırma yaptım. DOKAP'ın projelerini inceledim ve iletişime geçtiğimde bana Lavanta yerine aromatik bitki olarak Kekik önerildi. Kekik için Alucra'da 2 dekar arazimizde deneme amaçlı yaptığımız çalışmanın böylesine verimli olması hem şaşırttı hem de sevindirdi. Hobi olarak düşündüğüm bu aromatik bitki çalışması Alucramız'ın kırsal susuz arazilerine çok uygun. Kekik sadece baharat olarak değil yağı alınan bir ürün olduğu için ciddi bir gelir kapısı olabilir. Şuanda baharat olarak satılan organik kekiğin kilosu 500 TL, saf kekik yağının kilosu da bin ila bin 200 TL satılıyor. Biz tamamen yüzde 100 organik olarak ürettiğimiz kekikleri şu aşamada baharat olarak kullanıyoruz, kekik yağı yapabilmek için zirai ekipman gerek, köyümüze ve Alucramız'a bir kooparatif kurulur ve ekim sahaları çoğatılabilirse harika bir gelir kapısı olacağı kanısındayım.

Alucramıza örnek olması için yaptığımız bu projemize destek olarak herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.