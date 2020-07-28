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Giresun'da otobüs yangını korkuttu

Giresun’un Görele ilçesinde seyir halindeki Ali Osman Ulusoy firmasına ait yolcu otobüsünün motor bölümünde yangın çıktı.

Giresun'un Görele ilçesinde seyir halindeki Ali Osman Ulusoy firmasına ait yolcu otobüsünün motor bölümünde yangın çıktı. Otobüsün boş olması faciayı önlerken, çıkan yangın büyümeden söndürüldü.


Alınan bilgiye göre, ilçenin Karadeniz Sahil Yolu Kuşçulu köyü mevkiinde, Trabzon'dan Ordu istikametine gitmekte olan Ali Osman Ulusoy firmasına ait 06 BLD 792 otobüsün motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına yoldan geçmekte olan beton mikserinin su deposundan yapılan müdahaleyle büyümeden önlendi. Otobüsün boş olması büyük bir faciayı önlerken, Ankara Trabzon seferini yapan otobüsün arıza nedeniyle Ordu'ya servise gittiği öğrenildi.

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