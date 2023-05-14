İhlas Haber Ajansı

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Giresun'da oy kullanırken kalp krizi geçiren yaşlı şahıs hayatını kaybetti

Giresun’un Espiye ilçesinde 85 yaşındaki bir seçmen oy kullanırken geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti.

Giresun'un Espiye ilçesinde 85 yaşındaki bir seçmen oy kullanırken geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre, ilçenin Cibril mahallesinde 85 yaşındaki İbrahim Yıldız, Cibril mahalle odası 1019 nolu sandığa oy kullanmak üzere yakınları ile birlikte geldi. Oy kullanma kabinine girerek oyunu kullanan Yıldız, ardından bir anda fenalaştı. Görevlilerin haber vermesiyle olay yerine intikal eden sağlık görevlileri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen Yıldız, hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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